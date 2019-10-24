Гороскоп на 25 октября 2019: астролог рассказал, что звезды сулят каждому знаку Зодиака

25 октября - удачный период для решения семейных проблем, связанных с покупкой или продажей недвижимости.

25 октября – благоприятное время для общения, проведения важных мероприятий и деловых встреч.

Вероятно, в пятницу вы получите интересную информацию, которая станет полезной для профессиональной и личной жизни. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на завтра, 25 октября, для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

25 октября вам стоит прислушаться к своему организму. Если будете чувствовать вялость и усталость, дайте себе отдохнуть. Это очень важно, ведь скоро вам понадобятся силы для серьезного дела.

Телец

Постарайтесь не слишком расстраиваться из-за мелочей. Не нужно тратить свою энергию на переживания, которые не несут в себе ничего, кроме негатива. Отвлекитесь и займитесь чем-то приятным и полезным.

Близнецы

Вам лучше уделить этот день работе. Постарайтесь закончить запланированные дела, можете даже попробовать взяться за несколько новых проектов. Сейчас рабочие вопросы будут даваться вам легко и даже по-своему весело.

Рак

В личной жизни наступает период затишья. Вам может хотеться эмоций, но не пытайтесь получить их сейчас. Лучше просто подождите, новые краски скоро сами придут в вашу жизнь. Всему свое время.

Лев

Сейчас вы, без преувеличения, настоящая заноза. Вы портите настроение как себе, так и окружающим. По любому поводу и без такового. Вы можете сами этого не замечать, но постарайтесь посмотреть на себя со стороны. Иначе последствий не избежать.

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Дева

Не нужно гнаться за заоблачной мечтой. Да, мечтать это прекрасно, но жизнь ведь происходит прямо тут и сейчас. И пока вы витаете в облаках, вы ее пропускаете. Оглянитесь, вокруг вас так много прекрасного!

Весы

Не цепляйтесь за прошлое, особенно в том случае, если оно не слишком цепляется за вас. Отпустите старые несбывшиеся желания, они сильно терзают вас в последнее время. Чем скорее вы перестанете оглядываться, тем быстрее сможете пойти вперед.

Скорпион

Не бойтесь рисковать, особенно в том случае, если это касается вашей внешности. Сейчас просто идеальное время для кардинальных перемен. Смело пробуйте все яркое и необычное.

Стрелец

Вам лучше не спешить с выводами. Вы можете думать, что видите ситуацию насквозь, но это не совсем так. Ваша самоуверенность может сыграть с вами злую шутку. Будьте осторожны и не считайте себя умнее всех.

Козерог

Внезапный ком проблем и дел немного выбил вас из колеи. Кажется, что началась какая-то черная полоса, но на самом деле это просто этап трудностей. Он скоро пройдет, вам только нужно взять себя в руки и настроиться на позитивную волну.

Водолей

Вам пришлось вылезти из своих мечтаний и окунуться в мирские проблемы. Это не очень приятно, но по-другому никак, это ведь жизнь. Не огорчайтесь. Ваши мечты и планы никуда не делись, просто вам нужно вернуться к ним немножко позже.

Рыбы

В вашем окружении появится человек, который очень вами заинтересуется. Вероятно, его интерес будет связан с переменами в вашей личной жизни. Обратите внимание на слова и действия окружающих. Они подскажут вам правильный выход.