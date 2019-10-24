Гороскоп на 25 октября 2019: астролог рассказал, что звезды сулят каждому знаку Зодиака
25 октября – благоприятное время для общения, проведения важных мероприятий и деловых встреч.
Вероятно, в пятницу вы получите интересную информацию, которая станет полезной для профессиональной и личной жизни. Об этом говорится в гороскопе Павла Глобы на завтра, 25 октября, для всех знаков Зодиака, передает SlovoFraza.
Овен
25 октября вам стоит прислушаться к своему организму. Если будете чувствовать вялость и усталость, дайте себе отдохнуть. Это очень важно, ведь скоро вам понадобятся силы для серьезного дела.
Телец
Постарайтесь не слишком расстраиваться из-за мелочей. Не нужно тратить свою энергию на переживания, которые не несут в себе ничего, кроме негатива. Отвлекитесь и займитесь чем-то приятным и полезным.
Близнецы
Вам лучше уделить этот день работе. Постарайтесь закончить запланированные дела, можете даже попробовать взяться за несколько новых проектов. Сейчас рабочие вопросы будут даваться вам легко и даже по-своему весело.
Рак
В личной жизни наступает период затишья. Вам может хотеться эмоций, но не пытайтесь получить их сейчас. Лучше просто подождите, новые краски скоро сами придут в вашу жизнь. Всему свое время.
Лев
Сейчас вы, без преувеличения, настоящая заноза. Вы портите настроение как себе, так и окружающим. По любому поводу и без такового. Вы можете сами этого не замечать, но постарайтесь посмотреть на себя со стороны. Иначе последствий не избежать.
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Дева
Не нужно гнаться за заоблачной мечтой. Да, мечтать это прекрасно, но жизнь ведь происходит прямо тут и сейчас. И пока вы витаете в облаках, вы ее пропускаете. Оглянитесь, вокруг вас так много прекрасного!
Весы
Не цепляйтесь за прошлое, особенно в том случае, если оно не слишком цепляется за вас. Отпустите старые несбывшиеся желания, они сильно терзают вас в последнее время. Чем скорее вы перестанете оглядываться, тем быстрее сможете пойти вперед.
Скорпион
Не бойтесь рисковать, особенно в том случае, если это касается вашей внешности. Сейчас просто идеальное время для кардинальных перемен. Смело пробуйте все яркое и необычное.
Стрелец
Вам лучше не спешить с выводами. Вы можете думать, что видите ситуацию насквозь, но это не совсем так. Ваша самоуверенность может сыграть с вами злую шутку. Будьте осторожны и не считайте себя умнее всех.
Козерог
Внезапный ком проблем и дел немного выбил вас из колеи. Кажется, что началась какая-то черная полоса, но на самом деле это просто этап трудностей. Он скоро пройдет, вам только нужно взять себя в руки и настроиться на позитивную волну.
Водолей
Вам пришлось вылезти из своих мечтаний и окунуться в мирские проблемы. Это не очень приятно, но по-другому никак, это ведь жизнь. Не огорчайтесь. Ваши мечты и планы никуда не делись, просто вам нужно вернуться к ним немножко позже.
Рыбы
В вашем окружении появится человек, который очень вами заинтересуется. Вероятно, его интерес будет связан с переменами в вашей личной жизни. Обратите внимание на слова и действия окружающих. Они подскажут вам правильный выход.