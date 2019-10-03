Пять знаков Зодиака ждут неприятности в октябре 2019 - прогноз астрологов

В октябре некоторые знаки Зодиака могут ощутить усталость, апатию, слабость.

Октябрь 2019 года астрологи называют очень контрастным и во многом непредсказуемым месяцем.

Астрологи выделили пять знаков Зодиака, которым необходимо быть предельно осторожными в любой сфере жизни, передает SlovoFraza.

Рак

У Раков ожидаются некоторые проблемы с уверенностью в себе, потому что звезды и планеты находятся в неблагоприятном для них положении. У этих людей может появиться чувство беспросветности и самая настоящая осенняя апатия. Астрологи советуют Ракам не унывать и продолжать делать то, что они любят больше всего.

Весы

У Весов начинается период, когда физические и интеллектуальные силы значительно снизятся. Во всем виновата Венера, которая 7 числа перейдет в Знак Скорпиона и станет очень негативной. Весов ожидают неприятности на работе, в творчестве, эмоциональные проблемы, а также неполадки со сном. Риски сейчас лучше свести к абсолютному минимуму. Ждать чуда не стоит, зато можно попросить о помощи близких людей.

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Стрелец

Стрельцам в октябре стоит как можно осторожнее начинать новые дела. Астрологи советуют не браться за сомнительные проекты, не рисковать и не тратить много денег. Финансовая осторожность должна выйти на первый план. Если Стрельцы будут посвящать больше времени отдыху и релаксации, то проблемы могут обойти их стороной. Лучше не давать никому обещаний, потому что желание отложить дела на потом будет практически постоянным.

Козерог

Звезды и планеты заставят выйти на поверхность все пороки и слабости Козерогов. Возможно, эти люди станут ревнивыми, а также еще более недоверчивыми, склонными к уединению. Это может обидеть родных и близких, а также друзей и вторую половинку. Астрологи советуют Козерогам сохранять в своих словах и действиях оптимизм. Это будет сложно, но необходимо быть спокойнее и верить в то, что все обернется только добром и успехом. Сомнения могут захлестнуть Козерогов, однако справиться с ними можно при помощи командной работы, общения с близкими. Порой всем нужны откровенные разговоры по душам, которые помогают выплескивать накопленный негатив.

Рыбы

В октябре Рыбы могут ощутить усталость, апатию, слабость. Связано это будет с негативным настроением Венеры в Скорпионе и таким же Марсом. Эксперты советуют Рыбам делать уборку по правилам фэн-шуй, чтобы очищать свое жилище от негативных потоков энергии. Можно сделать перестановку мебели, купить что-то новое для дома. В родных стенах важно поддерживать порядок и позитивную атмосферу. Это положительно скажется на самочувствии Рыб, а также повысит их работоспособность. В октябре лучше избегать ссор и конфликтов, не браться за новые сложные дела.