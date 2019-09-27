Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную "тайну" людей под этим знаком Зодиака

Скорпионам присуща беспощадность, отметил эксперт.

Самой опасной чертой людей, которые родились под знаком Зодиака Скорпион, является то, что они своей язвительностью и "ядом" могут просто уничтожить противника.

Ключевая негативная особенность Скорпионов - способность эмоционально ранить и себя, и окружающих, травить всех своим "ядом", рассказал астролог Влад Росс "Главреду".

По словам собеседника, Скорпионы никому не доверяют, они скрытные, мстительные, очень страстные, крайне ревнивые, заносчивые, хвастливые, иногда - жестокие и деструктивные.

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"Скорпионы часто говорят "нет", даже если на самом деле они согласны с чем-то. Уж очень любят они все отрицать и всем перечить… Скорпионы - это часто экстремисты, тираны, грубияны, насильники и ненавистники. Им присуща беспощадность, стремление возражать и спорить…", - отметил эксперт.

Росс добавил, что Скорпион - один из самых верных знаков Зодиака. Представители этого знака всегда верны своей семье и ценят ее. "…Скорпионы - правдолюбы. У них остро развито чувство справедливости", - сказал собеседник.

Как сообщалось, в конце сентября, 28-го числа, произойдет "опасное" новолуние, ведь, по словам астрологов, в этот день будут действовать "разрушительные" программы.