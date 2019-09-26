Три знака Зодиака скоро ждут серьезные перемены - прогноз астролога

Какие знаки Зодиака смогут обрести счастье и почувствовать гармонию до конца сентября, читайте в гороскопе от Павла Глобы.

Гороскоп 2019 подскажет, какие знаки Зодиака окажутся на раздорожье в конце сентября и смогут круто повернуть свою жизнь в последние дни месяца. Новая работа, богатство, влюбленность и увлечения - то, что сделает жизнь представителей этих созвездий невероятно яркой этой осенью.

Известный астролог Павел Глоба в своем астрологическом прогнозе назвал трех счастливчиков, которым удастся поймать удачу за хвост уже к концу первого месяца осени, передает Styler.

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Близнецы

В конце текущего месяца Близнецы получат возможность перейти на позитивный лад и изменить свою жизнь к лучшему. Павел Глоба рекомендует представителям этого знака быть более открытыми и проявлять оптимизм, и тогда удача будет сопутствовать им во всех начинаниях. Кроме того, астролог рекомендует не растрачивать энергию зря - не посещать многолюдные места, а чаще бывать наедине с собой.

Скорпионы

В конце сентября у Скорпионов могут обостриться вредные привычки, но мысли о приятном, к примеру о любимом человеке или увлекательном проекте, смогут успешно преодолеть соблазны. Астролог рекомендует уделить свободное время важным делам, и негативные перемены обойдут вас стороной, освободив место для новых начинаний и открытий. Глоба советует не расслабляться, но и не забывать об отдыхе на выходных.

Рыбы

Представителям этого знака Зодиака рекомендуется прекратить общаться с мстительными людьми. Астролог советует прервать отношения с теми, кто долго помнит обиды и постоянно тыкает вас в ошибки прошлого. И от этого Рыбы только выиграют. В личной жизни представителям знака стоит максимально вовлекаться во все совместные процессы, и тогда перемены в жизни принесут им гармонию и хорошее настроение.

Ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака с 23 по 29 сентября ждет ошеломляющий успех в финансовой сфере, на работе и в любви.