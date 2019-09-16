Гороскоп на 17 сентября 2019: какие знаки Зодиака ждут неприятности, а какие - удача

17 сентября – хорошее время для активной работы, говорят астрологи.

Астролог Павел Глоба советует во вторник, 17 сентября, сосредоточиться на важных задачах, избегая любых ссор и конфликтов с окружающими.

Об этом говорится в его гороскопе на завтра, передает SlovoFraza.

Овен

Конфликтный день в общении с членами семьи, особенно с партнером по браку. Но удачны покупки в кредит. Успешный период в сфере предпринимательской деятельности.

Телец

Удачный день для купли-продажи недвижимости, запланированных крупных приобретений в дом и решения жилищно-бытовых вопросов. Благоприятное время для оздоровительных мероприятий.

Близнецы

Хороший день, чтобы помечтать и задуматься о перспективах на будущее! Неподходящее время для незапланированных покупок, особенно в рассрочку и принятия важных решений.

Рак

Уделите внимание документам! Вторая половина дня неудачна для заключения финансовых сделок и подписания контрактов с иностранными партнерами. Вероятны конфликты с начальством.

Лев

Напряженный день в отношениях с руководством. На работе могут возникнуть непредвиденные ситуации. Нестабильная ситуация в кредитно-финансовой сфере и инвестиционной деятельности.

Дева

Подходящее время для решения текущих дел, поездок, планирования и запланированных покупок техники и средств связи. Вечер удачен для отдыха в кругу семьи или родственников.

Весы

Утром будьте внимательны за рулем! Удачное время для посещения салона и проведения переговоров. Напряженный период в кредитно-финансовой сфере и с наличными деньгами.

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Скорпион

Сочетание планет подарит Скорпионам неожиданный сюрприз, удивление, сильное возбуждение чувств. Вероятно какое-то заманчивое предложение. Подумайте хорошенько, прежде чем принять предложение, ведь то, что начато сегодня, будет сопровождать вас весь месяц, а может, и дольше.

Стрелец

Гармоничное сочетание планет благоприятно для любовных и дружеских отношений. Конструктивно пройдет беседа с начальниками, родителями и любыми вышестоящими людьми или организациями. Настройтесь на того человека, с которым вам предстоит общение. Говорите с ним о том, что ему интересно, и вы будете способны понимать его без слов. Это изменит к лучшему ваши отношения.

Козерог

Противоречивый, двойственный день. С одной стороны, Козероги могут быть переполнены энергией и гореть желанием взяться за дело, воплотить в жизнь свои идеи. С другой же стороны, они будут чувствовать сопротивление среды, недостаток ресурсов или практических возможностей для реализации задуманного. На службе сложится авральная ситуация. Не суетитесь, не беритесь за все дела сразу, действуйте в одном направлении.

Водолей

Этот день благоприятен для общения с целью расширения горизонта интересов, а также просто дружеских встреч. Оригинальные предложения, выдвинутые партнерами, послужат основой для планирования вашего будущего жизненного роста. Избегайте конфликтов с братьями и сестрами по поводу семейной недвижимости.

Рыбы

День располагает к пассивному отдыху. Наилучшим отдыхом станет просмотр кинофильмов или чтение беллетристики. Удовольствие доставит контакт с водой, поэтому побалуйте себя горячей ванной с морской солью или травами. Рыбам, страдающим повышенным давлением, нужно отказаться от физических и эмоциональных перегрузок.