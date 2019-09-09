Гороскоп на неделю: астролог назвал знаки Зодиака, которым катастрофически не повезет

Среди лузеров недели, по словам астролога, - Овен, Близнецы, Весы и Козерог.

Астролог Павел Глоба рассказал, какие знаки Зодиака на этой неделе, 9-15 августа, ждет неудача.

Гороскоп на неделю сулит провал в разных сферах некоторым знакам Зодиака, передает SlovoFraza.

Овен

У Овнов мысли могут пойти по неверному пути, что довольно неблагоприятно скажется на их общей мотивации. Никогда не поздно попросить эмоциональной помощи у домочадцев, друзей и коллег. Астролог советует ни в коем случае не отстраняться от всего мира, а быть хорошими, отзывчивыми людьми, идущими на контакт. Есть вероятность того, что нерешенные задачи на работе станут отвлекать от чего-то позитивного дома, но с этим невозможно разобраться, кроме как бросить все силы на служебные дела.

Близнецы

12 числа, в самый неблагоприятный день, на Близнецов может напасть уныние и апатия. В творческих успехах на этой неделе ждать каких-то бурных и позитивных изменений не стоит. В любви людей этого Знака могут ожидать неприятные сюрпризы в виде неожиданных споров и ссор. Нужно давать больше свободы любимым людям и стремиться к уединению самим.

Читайте такжеГороскоп на неделю: какие знаки Зодиака ждут неприятности, а какие поймают волну удачи

Весы

Неблагоприятное время для Весов — воскресенье и в целом выходные. В эти дни лучше не рисковать, а просто отдохнуть в домашней обстановке, занявшись уборкой и наведением порядка. На буднях желательно сфокусироваться на заработке денег. Павел Глоба отмечает, что на этой неделе очень важно избавиться от сомнений и начать слушать советы окружающих людей.

Козерог

У Козерогов начнутся проблемы с самого первого дня, с понедельника. Звезды и планеты окажутся в очень неблагоприятном положении, из-за чего жизнь этих людей станет менее насыщенной позитивной энергией. Нужно всего лишь пережить первый день, чтобы дождаться каких-то позитивных улучшений. Вся остальная неделя хорошо подойдет для смены обстановки, для деловых поездок и путешествий с близкими.

Ранее известный астролог Павел Глоба выделил три знака Зодиака, которых ждут серьезные перемены на любовном фронте.