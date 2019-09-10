Астролог назвал три знака Зодиака, которым сказочно повезет на этой неделе

Среди счастливчиков недели - Телец, Лев и Скорпион.

Прогноз Павла Глобы на эту неделю поможет вам преодолеть все неприятности и остаться на волне позитива.

Эта неделя, 9-15 сентября, в гороскопе отмечена как позитивная, но с некоторыми оговорками, передает SlovoFraza.

Телец

Тельцам придется самим настроить себя на успех. Звезды будут оберегать их на этой неделе от неприятностей. Лучше заниматься привычными делами и не рисковать. Тельцам, являющимся лидерами, придется научиться правильно распределять обязанности между подчиненными. В свободное время звезды помогут Тельцам в шопинге и в развлечениях. Эта неделя идеальна для активного отдыха, релаксации, путешествий и смены обстановки.

Читайте такжеГороскоп на неделю: какие знаки Зодиака ждут неприятности, а какие поймают волну удачи

Лев

У Львов на этой неделе будет возможность добиться своего и воплотить мечты в реальность. В целом же неделя отмечается как крайне позитивное время, идеально подходящее как для активной работы и творческой деятельности, так и для пребывания рядом с семьей, с которой можно побыть дома или отправиться в путешествие. Самый романтичный и яркий день — воскресенье, 15 сентября.

Скорпион

У Скорпионов будет три самых благоприятных дня на этой неделе — понедельник, четверг и пятница. Наступает динамичное время, время перемен. В эти три дня можно ожидать позитивных изменений. Проблемы ожидаются только 10 числа, когда звезды окажутся в очень негативной настроении. В такие недели как эта очень легко заводить новые знакомства делового и личного характера. Многим одиноким Скорпионам удастся обзавестись второй половинкой, начать новую жизнь.

Ранее известный астролог Павел Глоба выделил три знака Зодиака, которых ждут серьезные перемены на любовном фронте.