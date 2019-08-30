Астролог назвал три знака Зодиака, которым невероятно повезет в 2019 году

Эти знаки Зодиака получат в последние месяцы 2019 года не только большую прибыль, но их также ожидает карьерный рост и благополучие в личных отношениях.

В гороскопе 2019 известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет невероятная удача в финансовом плане, а также в других аспектах жизни, до конца года.

Эти знаки Зодиака получат в последние месяцы 2019 года не только большую прибыль, но их также ожидает карьерный рост и благополучие в личных отношениях, пишет "РБК Украина".

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Телец

Представители этого знака смогут получат возможность вложить свои сбережения и приумножить доходы благодаря интуиции. Звезды будут на стороне Тельца, поэтому, некоторые материальные вопросы решатся сами собой. А до декабря появится возможность совершить большую покупку, которая принесет удовольствие.

Лев

Представителям этого знака Зодиака в ближайшее время крупно повезет и их материальное положение начнет улучшаться. Вероятно, это будет новый интересный проект или повышение на работе. Успех будет закреплен в том случае, если Львы приложат все усилия. Также они должны помнить, что доход может принести даже увлечение или хобби.

Стрелец

У представителей этого знака может наблюдаться сейчас некоторый спад и даже ситуация может идти к финансовому краху, но астролог предупреждает, что в самое ближайшее время ситуация может резко измениться. Работа даст больше прибыли, самым настойчивым светит повышение. Для того, чтобы закрепить результат, Стрельцам стоит отбросить амбиции и каждое свое решение тщательно обдумывать.

Как сообщал УНИАН, ранее астрологи составили гороскоп на осень 2019 для всех знаков Зодиака.