Солнечное и лунное затмение повлечет рост негатива в обществе - астрологи (видео)
В июле нас ждет череда затмений. Уже 2 июля мы сможем наблюдать полное солнечное затмение, а чуть позже – лунное. Астрологи говорят о сложном периоде для каждого из нас, ведь вокруг будут бушевать негативные эмоции.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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2 июля в 22:23 по киевскому времени – это начало полного солнечного затмения. Продлится оно меньше пяти минут. Украинцы его наблюдать не смогут. Воочию это явление можно будет увидеть в Чили и Аргентине. А вот ощутить его на себе смогут все, говорят астрологи.
По их словам, влияние планет люди будут ощущать в течение всего месяца. Кстати, 17 июля ожидается еще и лунное затмение. Эти два события вместе взбудоражат все наши негативные эмоции.
Врачей больше беспокоит влияние затмения на здоровье людей, особенно тех, кто имеет хронические заболевания и проблемы с сердцем.
«Определенные явления так или иначе влияют на сердечно-сосудистые заболевания, поэтому те люди, которые находятся в зоне риска, по возникновению инфарктов, инсультов – именно в такие дни и есть в зоне риска», - рассказал заместитель директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии Константин Руденко.
Как сообщал УНИАН, уже второго июля жители Земли смогут наблюдать астрономическое событие, которое в течение веков наделялась мистическим значением – полное солнечное затмение.