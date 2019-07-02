Солнечное затмение 2 июля: что категорически нельзя делать и как оно повлияет на знаки Зодиака

Украинцы не увидят солнечное затмение 2 июля, но смогут почувствовать на себе его влияние.

Во вторник, 2 июля, произойдет полное солнечное затмение, которое даже может, по словам астрологов, повлиять на ход некоторых событий.

УНИАН расскажет Вам, что можно и нельзя делать в день солнечного затмения, как оно повлияет на знаки Зодиака.

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Солнечное затмение в июле 2019: когда и во сколько произойдет

Июльское солнечное затмение произойдет 2 июля в 22:23 под знаком Рака. Длительность полного затмения составит около четырех минут.

Что можно и нельзя делать в солнечное затмение: советы астрологов

В этот день обязательно старайтесь наполнять себя только позитивными мыслями, программируя хорошее будущее.

По словам астрологов, солнечное затмение 2 июля повлияет на семейные, рабочие и любовные отношения. Следовательно, старайтесь быть сдержанней и менее импульсивными, тщательно обдумывайте каждое слово и взвешивайте свои поступки.

Считается, что солнечное затмение в Раке делает людей добрее, в этот день хочется помогать другим и становиться лучше. Поэтому обязательно проявляйте доброжелательность, она вам вернется.

Помните, что в день солнечного затмения лучше перенести важные встречи и поездки. Желательно 2 июля заниматься собой, релаксировать и составить планы на будущее.

Солнечное затмение – прекрасное время, чтобы отпускать ненужных людей, забывать и прощать старые обиды. Более того, если вы хотите уволиться, этот день как нельзя хорошо подходит.

Чтобы запрограммировать себя на что-то новое и интересное, хорошее, избавьтесь от старых вещей, вплоть до мебели.

Солнечное затмение 2 июля 2019: где можно увидеть

Увидеть солнечное затмение можно будет в Чили и Аргентине непосредственно перед закатом. Частные фазы затмения будут видимы в Эквадоре, Бразилии, Уругвае и Парагвае.

Жителям Украины наблюдать затмение не удастся, но это вовсе не означает, что они не почувствуют его влияние.

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Как солнечное затмение 2 июля повлияет на знаки Зодиака

Астрологи предупреждают, что 2 июля нужно быть осторожными четырем знакам Зодиака: в первую очередь - Ракам. Также солнечное затмение может негативно повлиять на Весов, Овнов и Козерогов. Эти знаки Зодиака могут чувствовать недомогание, у них могут обостряться хронические болезни. Также не исключены конфликты на работе и дома.

Кроме того, события, происходящие с 2 июля, а также неделю до и неделю после затмений, во многом будут судьбоносными и скажутся на дальнейшей жизни людей.

Как прогнозируют астрологи, многим знакам Зодиака предоставится шанс изменить жизнь к лучшему, просунуться по карьерной лестнице, улучшить отношения, сделать что-то важное дома.

Некоторым людям придется в этот период отказаться от ненужных людей и вещей, чтобы достичь желаемого.

Календарь затмений на 2019 год