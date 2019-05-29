Гороскоп на июнь: астролог рассказала, что ждет каждый знак Зодиака

Появился гороскоп на июнь 2019 года для всех знаков Зодиака.

Астролог говорит, что июнь - не лучшее время для тех, кто ждет милости от природы или других "инстанций", от которых зависит решение важных для них вопросов.

О том, чего ожидать в июне всем знакам Зодиака, рассказала астропсихолог Валентина Виттрок, пишет ТСН.

Овен

Прекрасное время для любви и творчества, когда замечательные идеи и замыслы будут не только в большом количестве рождаться на свет, но и легко воплощаться в жизнь, сердце чаще биться с появлением дорогого вам человека, а дети приносить только радость.

Телец

На первый план выйдет тема недвижимости. Разумеется, у каждого она будет проигрываться по-своему – от долгожданной возможности приобрести собственный дом или квартиру и полномасштабного ремонта до мелких покупок, которые позволяют освежить и украсить интерьер.

Близнецы

Лето начнется с появления в жизни старых друзей и знакомых, с которыми судьба не сталкивала вас уже много лет – воспоминания о былых временах принесут вам море удовольствия. В июне также хорошо завершать старые дела, а вот новые начинать не рекомендуется.

Рак

Для вас июнь – время любви. В начале лета вы, излучая феромоны под воздействием Венеры, будете необычайно привлекательны для противоположного пола. Не теряйте прекрасный шанс найти человека, которого вы со временем назовете своей второй половинкой.

Лев

Возможна ситуация дежавю, когда трудно будет избавиться от ощущения: подобное с вами когда-то уже происходило. Если это действительно так, старайтесь не повторять прошлых ошибок – проанализируйте то, что случилось много лет назад и сделайте правильные выводы.

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Дева

Месяц пройдет в решении актуальных рабочих вопросов: недоразумения в отношениях с начальством поставит вас перед необходимостью доказывать свою профессиональную компетентность и состоятельность, но вы, похоже, легко справитесь с этим заданием.

Весы

Начало лета – удачное время для тех, кто находится в поисках своей второй половинки. Нужный человек может появиться в вашей жизни в любой день, но, скорее всего, судьбоносная встреча состоится 30 июня – именно на этой дате особенно настаивают звезды.

Скорпион

Первый месяц лета принесет неплохой доход – деньги будут приходить из разных, порой неожиданных, источников, но в итоге сумма вас вполне удовлетворит. Позвольте себе наконец приобрести то, о чем давно мечтаете.

Стрелец

Месяц пройдет в поездках, во время которых вам повезет совместить приятное с полезным: в командировке удастся хорошо отдохнуть, а на отдыхе – неплохо поработать и, что особенно приятно, заработать. Будьте осторожны за рулем – не гоняйте на невероятной скорости.

Козерог

В июне, особенно в начале месяца – не рекомендуется делать крупные покупки и заключать важные соглашения – ретроградный Меркурий не даст вам возможности объективно оценить все преимущества и недостатки вашего выбора, поэтому велика вероятность досадной ошибки.

Водолей

Месяц внесет серьезные коррективы в вашу личную жизнь: если вы одиноки, то вполне можете рассчитывать на встречу с человеком, который станет вам близким если же ваши отношения давно уже не радуют ни вас, ни вашего партнера, звезды дадут вам шанс на освобождение.

Рыбы

Начало лета – время красивых любовных историй, когда роман может разгореться там, где застанут вас новые чувства – кого на отдыхе, а кого и на рабочем месте. Отношения, начавшиеся как обычный флирт, вполне могут закончиться маршем Мендельсона.