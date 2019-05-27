Ревность и ссоры: астрологи предупредили об опасности 27 мая

Мир иллюзий и мечтаний 27 мая заменить конкретику, поэтому с важными делами лучше пока повременить.

23 лунный день ознаменует переход спутника Земли в созвездие Рыб. Умственная концентрация будет даваться с трудом, зато воображение работает по полной.

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Мир иллюзий и мечтаний заменить конкретику, поэтому с важными делами лучше пока повременить.

Зато можно заниматься любой творческой деятельностью. Свободное время астрологи советуют потратить на активный отдых, увлекательное путешествие или искусство.

Желательно не начинать новых дел и держаться подальше от таких разрушительных в личных отношениях чувств как ревность. Она будет беспочвенной, но может спровоцировать ссору.

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