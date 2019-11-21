Праздник приближается: стало известно, когда зажгут главную елку страны

Монтаж елки начнут 5 декабря, ее высота - 30 м, ее составят из ветвей и не будут вырубывать отдельно дерево.

В центре Киева к Новому году обустроят две праздничных зоны: на Софийской и Контрактовой площадях. Главная елка страны зажжется 19 декабря в 19:00 в день Святого Николая.

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Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский, говорится на сайте КГГА. Празднование продлится с 14 декабря до 19 января.

Тематикой праздничного городка на Софийской площади станет рождественская история о Щелкунчике. Поэтому 19 декабря в 17:00 празднование откроет рождественский парад, который пройдет от Национальной Оперы Украины к Софийской площади. После окончания парада состоится официальное зажжение елки.

Елку украсят 750 игрушек в виде конфет и 4 км гирлянд теплого цвета. Вокруг елки развернется восьмиугольная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут "охранять" елку вместе с украинскими козаками. Монтаж елки начнут 5 декабря, ее высота - 30 м, ее составят из ветвей и не будут вырубывать отдельно дерево.

На Софийской площади такжебудет курсировать рождественский экспресс.

На Контрактовой площади украсят елку в стиле Опишни - традиционного гончарства в Полтавской обл, рождественский городок также будет посвящен этой теме. Здесь откроют резиденцию Святого Николая и 19 декабря также зажгут елку.

В программе празднования – шествие звездочетов 7 января, выполнения массовой коляды, установка Дидуха и народные гуляния; щедрование в канун Святого Василия, выступление фольклорных коллективов. Ежедневно там можно будет покататься на стрит-арт катке, где будут работать инструкторы, и горках.

Посетителей ждут концертная программа, фото-зоны, аттракционы, фуд-корты, сувениры, скульптуры-гиганты, иллюминация, горки.