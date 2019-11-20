В Дании новогоднюю елку украсили кристаллами Swarovski (видео)

Главную 10-метровую елку в копенгагенском парке Тиволи украсили кристаллами на 150 тысяч долларов.

В Дании новогоднюю елку украсили кристаллами Swarovski.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мир стремительно окутывает рождественским настроением. Санта-Клаус уже ушел к людям - начал с Карибского моря и пришвартовался к берегам острова Аруба. Прихватил с собой помощников, впрочем, по местным традициям – это не эльфы, а черные питы.

Встречали сказочных героев не только дети с родителями, а и чиновники. На Арубе рождественско-новогодние подарки дарят в ночь на шестое декабря – тамошний день Святого Николая.

Подготовились к праздникам уже и в Дании. В знаменитом копенгагенском парке Тиволи открыли рождественскую ярмарку с миллионами ярких огней. Главную 10-метровую елку украсили кристаллами Swarovski на 150 тысяч долларов.

Напомним, в столице Австрии – Вене – открылись рождественские ярмарки.

Как сообщал УНИАН, ранее новогодние огни засияли в испанском городе Естепа. Оно стало первым европейским городом, где в этом году зажгли праздничную иллюминацию.