Продолжаются работы по реконструкции Борщаговского путепровода: Кличко показал видео со стройплощадки

Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook опубликовал видео, где показал, как идут работы по обновлению Борщаговского путепровода.

"Сегодня продолжаются работы по обновлению еще одного важного объекта инфраструктуры столицы – Борщаговского путепровода. Чтобы как можно быстрее закончить ремонт центральной полосы и возобновить движение скоростного трамвая, работники работают почти круглосуточно, - отметил Виталий Кличко.

Так, на мосту уже сняли слои старого асфальта и бетона и приступают к укладке новой арматуры. Также специалисты все подготовили и начнут работы по реставрации нижней части моста. Там тоже придется снимать старый слой бетона и устанавливать новые металлические конструкции. Но, первоочередная задача, как подчеркнул мэр, - ремонт трамвайного полотна

"Борщаговский путепровод не знал капитального ремонта с 1965 года. И находился уже в аварийном состоянии. Поэтому необходимо было его обновлять. Я еще раз прошу прощения за неудобства, связанные с ремонтом. Но дорожники делают все, чтобы как можно быстрее завершить запланированные работы", - добавил он.

Также, городской голова отметил, что коммунальное предприятие «Киевпастранс» отслеживает ситуацию с трафиком и там, где есть необходимость, ставит на линии дополнительные автобусы.

Информацию о всех изменениях маршрутов можно найти на сайте предприятия https://kpt.kiev.ua.