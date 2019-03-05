Кличко призвал не допустить провокаций перед президентскими выборами

Мэр Киева Виталий Кличко призвал столичных депутатов и активистов не допустить провокаций и нагнетания ситуации перед президентскими выборами, которые состоятся в Украине 31 марта.

Об этом он заявил в начале заседания Киевсовета.

"Меньше, чем за месяц в Украине состоятся президентские выборы. Политическая борьба выходит на пик - бурные политические страсти, взаимные обвинения, популизм, - сказал Кличко. - Я обращаюсь к депутатам в этом зале: мы должны работать эффективно и руководствоваться не быстрыми политическими дивидендами, а интересами города, его жителей. Принимать решения для дальнейшего развития столицы", - добавил мэр.

Также он подчеркнул, что городская власть открыта и всегда готова к конструктивному сотрудничеству и решению конкретных вопросов, которые волнуют горожан.

"Я обращаюсь к киевлянам, к активистам: городская власть открыта и всегда готова к конструктивному сотрудничеству, к решению конкретных вопросов, которые волнуют жителей города. Но любые действия должны происходить в правовом поле, в рамках закона. Давайте вместе не допустим провокаций и нагнетания ситуации перед выборами", - подчеркнул Виталий Кличко.