Застройщика времен Януковича обвинили в «черном пиаре» против Кличко

Скандального застройщика времен Януковича, с которым Киев ранее разорвал договор аренды участка земли на Осокорках, обвинили в проведении в соцсетях и СМИ кампании «черного пиара» против мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом заявил народный депутат и советник киевского городского главы Дмитрий Белоцерковец на своей странице в Facebook.

По его словам, это связано с тем, что Киев разорвал со скандальным застройщиком договор аренды участка земли на Осокорках.

«Пока город в судах отстаивает свою позицию и делает все, чтобы не допустить попыток «Контактбудсервиса» и банка «Аркада» вести строительные работы на территории Осокорков, застройщик пытается «поиграть» в «черный пиар», – заявил Белоцерковец.

Он напомнил, что Киевсовет разорвал договор об аренде земельного участка из-за долга в десятки миллионов гривен и возмущений местных жителей, которые выступили против строительства жилищного комплекса на заповедных озерах.

«Скупая «поддержку», как в соцсетях, так и в интернете в целом, он пытается организовать глупую информационную атаку против городской власти. Креатива ответственным за это, похоже, не хватило, и вышло «криво», – отметил депутат.

Белоцерковец также опубликовал скриншоты одинаковых постов в социальной сети, где во всех бедах застройщика обвиняется городская власть.

«Аркада» не смогла придумать ничего более креативного, чем скупить публикации в разных малопопулярных группах в Facebook. Но текст – слово в слово, и фото этих публикаций одинаковые, а значит легко предположить, что админам групп просто заплатили за публикации», – подчеркнул советник мэра Киева.

Также он предупредил киевлян, что застройщик продолжает продавать квартиры в жилищном комплексе, который не будет построен.

«Застройщик «Контактбудсервис» и банк «Аркада» начали демпинговать и срочно продавать квартиры в виртуальных и несуществующих домах проекта «Патриотика на озерах». Цель мошенников – втянуть в квартирную аферу как можно больше вкладчиков, чтобы в будущем использовать их для борьбы за незаконную стройку», – уверен Дмитрий Белоцерковец.

Как сообщал УНИАН, ранее 77 депутатов Киевсовета проголосовали за то, чтобы разорвать договор с застройщиком ЖК «Патриотика на озерах».