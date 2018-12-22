цей матеріал доступний українською

КГГА: малогабаритная техника и 470 сотрудников из ручной уборки расчищают проезды и тротуары

17:51, 22 декабря 2018
Киев
53 0
В Киеве обрабатывают посипальними материалами дороги и тротуары / фото КГГА

Об этом сообщили в коммунальной корпорации.

Малогабаритная техника и 470 работников по ручной уборке задействованы к обработке посыпочными материалами подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, лестничным маршам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, которые обслуживаются предприятиями коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Напомним, что 343 единицы снегоуборочной техники и 65 бригад по ручной уборке находятся в полной готовности, чтобы в течение дня обеспечивать зимнее содержание столичных улиц и дорог.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #КГГА#снег в Киеве#снегоуборочная техника в Киеве