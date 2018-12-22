КГГА: малогабаритная техника и 470 сотрудников из ручной уборки расчищают проезды и тротуары

343 единицы снегоуборочной техники и 65 бригад по ручной уборке находятся в полной готовности.

Спецтехника КП «Киевавтодор» обрабатывает противогололедными материалами дороги города, чтобы не допустить образования гололеда.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации.

Малогабаритная техника и 470 работников по ручной уборке задействованы к обработке посыпочными материалами подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, лестничным маршам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, которые обслуживаются предприятиями коммунальной корпорации «Киевавтодор».

Напомним, что 343 единицы снегоуборочной техники и 65 бригад по ручной уборке находятся в полной готовности, чтобы в течение дня обеспечивать зимнее содержание столичных улиц и дорог.