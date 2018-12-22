КГГА: малогабаритная техника и 470 сотрудников из ручной уборки расчищают проезды и тротуары
17:51, 22 декабря 2018Киев
53 0
343 единицы снегоуборочной техники и 65 бригад по ручной уборке находятся в полной готовности.
В Киеве обрабатывают посипальними материалами дороги и тротуары / фото КГГА
Спецтехника КП «Киевавтодор» обрабатывает противогололедными материалами дороги города, чтобы не допустить образования гололеда.
Об этом сообщили в коммунальной корпорации.
Малогабаритная техника и 470 работников по ручной уборке задействованы к обработке посыпочными материалами подходов к наземным и подземным пешеходным переходам, лестничным маршам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, которые обслуживаются предприятиями коммунальной корпорации «Киевавтодор».
Напомним, что 343 единицы снегоуборочной техники и 65 бригад по ручной уборке находятся в полной готовности, чтобы в течение дня обеспечивать зимнее содержание столичных улиц и дорог.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter