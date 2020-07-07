Убытки от стихийного бедствия  включаются в стандартное покрытие большинства договоров страхования - участник рынка

Говоря о масштабных паводках в Западной Украине, в страховой компании «ИНГО» отметили, что страховых выплат по убыткам от такого стихийного бедствия немного.

Убытки от стихийного бедствия, в том числе от паводков, включаются в стандартное покрытие большинства договоров страхования в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинской страховой компании «ИНГО».

«Сегодня, когда мы говорим о затоплении, то чаще имеем в виду случаи в многоквартирных домах и вред, который идет от соседей и неисправных коммуникаций. Однако убытки от стихийного бедствия также включаются в стандартное покрытие большинства договоров страхования. Это касается как частных зданий, так и коммерческой недвижимости, объектов сельскохозяйственного производства, промышленности и других. Как правило, этот риск входит в перечень комплекса рисков, от которых защищается объект страхования», - сообщили в компании.

В частности, среди них: пожар, повреждения от дыма, удар молнии, стихийные бедствия, прорыв технологических трубопроводов, затопление при пожаротушении, взрыв газа, емкостей, работающих под давлением, противоправные действия (кража, разбой, грабеж), строительно-монтажные риски, наезд наземного транспортного средства и даже падение пилотируемых летательных аппаратов и их обломков.

Говоря о масштабных паводках в Западной Украине, в «ИНГО» отметили, что страховых выплат по убыткам от такого стихийного бедствия немного из-за небольшого количества застрахованных объектов. «На сегодняшний день мы получили несколько заявлений от владельцев частных домов, по которым сейчас происходит экспертная оценка размера убытков», - сообщили в компании.

По данным пресс-службы, страховые тарифы, то есть стоимость страхования имущества от подобных рисков зависит от самого объекта, особенностей его конструкции, расположения, ценности. К примеру, страховой тариф для частного дома колеблется в пределах 0,15 - 0,3%.

Тогда как в корпоративном сегменте стоимость зависит в первую очередь от вида деятельности на территории страхования, от систем защиты имущества и от особенностей страхового покрытия (какой набор рисков включен, есть ли франшиза, предостережения и т.п.).

В свою очередь, риск наводнения оценивается по удаленности имущества от водоемов, а также с помощью прогнозных карт вероятности наводнений, разработанных международными перестраховщиками. Так, диапазон тарифов такого страхования колеблется в пределах 0,04% до 0,4%.

«Имея страховую защиту, собственник имущества имеет право на возмещение ущерба от любого риска, в том числе и затопления, в пределах страховой суммы договора, которая может колебаться от 250 тыс. грн до миллионов долларов США», - подчеркнули в «ИНГО».

В компании отметили, что для борьбы с наводнениями нужно внедрять целый комплекс мероприятий на уровне государства, как это происходит, например, в Европе. В ЕС введена комплексная оценка рисков и существуют планы по минимизации воздействия таких явлений на окружающую среду и экономику, в рамках которых проводится оценка риска затопления и карта возможного разлива. В дальнейшем разрабатывается план управления рисками, который в том числе включает подготовку инструкций по оповещению населения и их действий в случае наступления наводнения.

В Украине пока такие работы не ведутся или они носят ситуативный характер. Подавляющее большинство частных лиц и предпринимателей не защищают свои риски самостоятельно. Например, это можно делать с помощью страхования», - отметили в компании.

Отмечается, что наравне с пожарами и кораблекрушениями, риск наводнений является одним из древнейших в истории страхования.

Справка УНИАН. Страховая компания «ИНГО» имеет 25-летний опыт работы на украинском рынке и входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений.

Компания имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.

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