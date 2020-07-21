В Фонде соцстрахования рассказали, сколько украинцев получили компенсацию за утраченный из-за карантина заработок

На выплаты Фонд соцстрахования направил 7,3 млн грн.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) компенсировал утраченный заработок более 6 тыс. застрахованных украинцев, которые находились на самоизоляции под контролем с начала пандемии COVID-19, за более чем 38 тыс. дней изоляции.

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Как сообщила пресс-служба ФССУ, из них почти 1,5 тыс. человек - медицинские работники. На сегодняшний день Фонд направил на эту статью расходов около 7,3 млн грн.

«Пособие за время изоляции от COVID-19 финансируется ФССУ на основании выданного в установленном порядке листка нетрудоспособности - право на его получение имеют все застрахованные лица в случае контакта с инфицированным больным, режим изоляции устанавливается для противодействия возможному распространению коронавирусной болезни», - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер такого пособия от ФССУ составляет 50% среднего дохода работника независимо от стажа, начиная с шестого дня самоизоляции (первые пять дней финансируются за счет работодателя). В то же время для медицинских работников сумма пособия от Фонда рассчитывается исходя из 100% средней заработной платы и также не зависит от страхового стажа.

Как сообщал УНИАН, Фонд социального страхования Украины в период карантина выплачивает пособие по дополнительным страховым случаям, в частности в случае изоляции от COVID-19, и такое пособие финансируется Фондом в случае самоизоляции под контролем или пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения в связи с проведением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Ранее Кабинет министров одобрил выделение 2,279 млрд грн для предоставления финансовой помощи Фонду социального страхования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

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