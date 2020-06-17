Кабмин определил порядок страховых выплат пострадавшим от COVID-19 медикам

Министр социальной политики озвучила размер соответствующих страховых выплат.

Кабинет министров определил порядок страховых выплат семьям погибших медиков и тех, кто получил инвалидность в результате борьбы с COVID-19.

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Как передает корреспондент УНИАН, решение по некоторым вопросам о предоставлении страховых выплат в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием коронавирусом принято на заседании правительства.

Перед принятием этого решения министр социальной политики Украины Марина Лазебная напомнила, что Верховная Рада приравняла медицинских работников, которые борются с COVID-19, в социальных гарантиях в случае смерти или инвалидности к военным.

«Фактически этим проектом постановления мы хотим регламентировать порядок этих выплат. Если будет установлена медицинскому работнику инвалидность первой группы - выплата будет 840 тыс. 800 грн, если будет вторая группа инвалидности - 735 тыс. 700 грн, и третья группа инвалидности - 630 тыс. 600 грн. В случае смерти медицинского работника, связанной с профессиональным заболеванием, - то семье погибшего медика будет предоставлено 1 млн 575 тыс. 500 грн», - сообщила министр и добавила, что эти выплаты будут обеспечены через Фонд социального страхования, средства будут выделены из фона по борьбе с COVID-19.

«Мы сегодня начинаем процедуру выполнения такой программы», - сказала Лазебная.

Как сообщал УНИАН, 7 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 39 закона «О защите населения от инфекционных болезней» (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)».

Согласно документу, медики, которые заразились коронавирусом во время выполнения профессиональных обязанностей и поэтому в течение года им была установлена группа инвалидности, в зависимости от степени утраты трудоспособности будут застрахованы на сумму не менее 300 прожиточных минимумов. Сейчас это 608 тыс. 100 грн. В случае смерти медицинского работника от коронавируса его семья получит помощь в размере 750 прожиточных минимумов, что сегодня составляет 1 млн 520 тыс. 250 грн.

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