Иран отказался выплачивать компенсацию за сбитый самолет МАУ

Заявление иранской стороны относится к компенсации за сбитый самолет,

Иран не будет выплачивать компенсацию украинской авиакомпании МАУ за сбитый над Тегераном пассажирский самолет Boeing 737.

По словам главы Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, самолет не был застрахован в иранских страховых компаниях, передает Reuters.

"Украинский самолет был застрахован европейскими компаниями в Украине, а не иранскими (страховыми, - УНИАН) компаниями. Поэтому, компенсацию должны выплачивать эти европейские компании", - сказал Сулеймани.

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Как отмечает Reuters, это заявление относится только к компенсации за самолет, и не относится к ожидаемой компенсации от Ирана семьям жертв сбитого самолета.

Европейские авиастраховщики пока не прокомментировали заявление иранской стороны.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий

8 января в Иране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

9 июня стало известно, что в Иране по делу о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" обвиняемыми проходят шесть человек.

20 июля "черные ящики" самолета МАУ были доставлены в Париж.

24 июля стало известно, что данные с черных ящиков сбитого в Иране пассажирского лайнера МАУ подтвердили факт внешнего вмешательства в работу самолета.

29-30 июля в Киеве прошел первый этап переговоров с Ираном относительно сбитого украинского "Боинга". Главной темой стал размер компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе.

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