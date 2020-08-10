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Иран отказался выплачивать компенсацию за сбитый самолет МАУ

19:10, 10 августа 2020
Страхование
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Спецпроект
Самолет Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-PSR, который был сбит иранскими военными / REUTERS

По словам главы Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани, самолет не был застрахован в иранских страховых компаниях, передает Reuters.

"Украинский самолет был застрахован европейскими компаниями в Украине, а не иранскими (страховыми, - УНИАН) компаниями. Поэтому, компенсацию должны выплачивать эти европейские компании", - сказал Сулеймани.

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Как отмечает Reuters, это заявление относится только к компенсации за самолет, и не относится к ожидаемой компенсации от Ирана семьям жертв сбитого самолета.

Европейские авиастраховщики пока не прокомментировали заявление иранской стороны.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: хроника событий

  • 8 января в Иране разбился самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек.
  • На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
  • Президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.
  • 9 июня стало известно, что в Иране по делу о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" обвиняемыми проходят шесть человек.
  • 20 июля "черные ящики" самолета МАУ были доставлены в Париж.
  • 24 июля стало известно, что данные с черных ящиков сбитого в Иране пассажирского лайнера МАУ подтвердили факт внешнего вмешательства в работу самолета.
  • 29-30 июля в Киеве прошел первый этап переговоров с Ираном относительно сбитого украинского "Боинга". Главной темой стал размер компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе.

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