2 октября молодые люди жестоко избили двух полицейских, один из которых погиб.

Четырем жителям Чернигова, которые подозреваются в убийстве полицейского, сообщено о новом подозрении.

Об этом в среду, 13 октября, сообщили в пресс-службе Черниговской областной прокуратуры.

Так, их подозревают в незаконченном покушении на убийство двух человек по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

"По данным следствия, в ночь на 2 октября 2021 года в городе Чернигове возник конфликт между двумя полицейскими, которые в то время находились в отпуске, и группой молодых людей, трое из которых - несовершеннолетние. В результате конфликта сотрудникам полиции были нанесены телесные повреждения, от которых один скончался на месте происшествия, а другой - доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее четырем лицам уже инкриминировали умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п. 12. ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Убийство полицейского в Чернигове: что известно

Ночью 2 октября в Чернигове группа молодых людей избила двух полицейских. Вследствие этого один из них - 30-летний Артур Ерохин - погиб. За жизнь второго боролись врачи.

Читайте такжеИзнасилование женщины копами на Полтавщине: ГБР выяснило новую информацию о ее беременностиНа момент нападения оба полицейских были в отпуске, в гражданской одежде. Нападавших задержали, а впоследствии всех арестовали. Начальника патрульной полиции Андрея Думича и двух его заместителей на время расследования отстранили.

Как стало известно, трое из четырех задержанных - несовершеннолетние. По информации местных СМИ, причиной нападения стало замечание, которое правоохранители сделали компании молодежи в супермаркете. Подростки решили отомстить. Один из участников снимал избиение на телефон.

У погибшего остались жена Вероника и дети - Святослав и Каролина.

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Автор: Катерина Комолова