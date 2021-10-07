В Чернигове отстранили от должностей начальника патрульной полиции Андрея Думича и двух его заместителей на время расследования, которое связано с обстоятельствами убийства полицейского.
Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко.
По его информации, о решении сообщили сегодня.
"Несколько часов назад исполняющих обязанности руководства патрульной полиции области представили коллективу", - отметил он.
Читайте такжеВспомнил старые обиды: в Одесской области мужчина бросил гранату в односельчан (фото)Какой будет дальнейшая служба отстраненных руководителей, станет известно по выводам проверок и расследования.
Правовую оценку деятельности или бездеятельности патрульных, которые выезжали по вызову об избиении полицейских в Чернигове ночью 2 октября, предоставит Государственное бюро досудебных расследований.
Расследуется производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенное возможности принять меры к самосохранению).
"Сейчас идет активная фаза следствия", - прокомментировали в ГБР.
Как информируют местные СМИ, в ночь, когда произошло убийство, охрана супермаркета и прохожие вызывали патрульных пять раз, три раза они выезжали на вызов, однако не смогли предупредить преступление.
В правоохранительных органах пока эту информацию не подтверждают, но и не отрицают.
Убийство полицейского в Чернигове
Ночью 2 октября в Чернигове группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. В результате один из них погиб. Оба стража порядка были в гражданской одежде.
По информации местных СМИ, причиной нападения стало замечание, которое правоохранители сделали компании молодежи в супермаркете. Подростки решили отомстить. Один из участников снимал избиение на телефон.
Полицейскому Артуру Ерохину, которого до смерти избила компания юношей в Чернигове, нанесли более 20 ударов в голову.
Правоохранители доставили в отдел полиции шестерых молодых людей. Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, 3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые - черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему – 18.
Отец одного из подозреваемых назвал свою версию трагедии. Впоследствии мать еще одного задержанного заявила, что полицейский был пьян, но якобы первым "полез" к подросткам.