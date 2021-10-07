ГБР расследует дело за "оставление без помощи лица в опасном состоянии"

В Чернигове отстранили от должностей начальника патрульной полиции Андрея Думича и двух его заместителей на время расследования, которое связано с обстоятельствами убийства полицейского.

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко.

По его информации, о решении сообщили сегодня.

"Несколько часов назад исполняющих обязанности руководства патрульной полиции области представили коллективу", - отметил он.

Читайте такжеВспомнил старые обиды: в Одесской области мужчина бросил гранату в односельчан (фото)Какой будет дальнейшая служба отстраненных руководителей, станет известно по выводам проверок и расследования.

Правовую оценку деятельности или бездеятельности патрульных, которые выезжали по вызову об избиении полицейских в Чернигове ночью 2 октября, предоставит Государственное бюро досудебных расследований.

Расследуется производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенное возможности принять меры к самосохранению).

"Сейчас идет активная фаза следствия", - прокомментировали в ГБР.

Как информируют местные СМИ, в ночь, когда произошло убийство, охрана супермаркета и прохожие вызывали патрульных пять раз, три раза они выезжали на вызов, однако не смогли предупредить преступление.

В правоохранительных органах пока эту информацию не подтверждают, но и не отрицают.

Ночью 2 октября в Чернигове группа молодых людей жестоко избила двух полицейских. В результате один из них погиб. Оба стража порядка были в гражданской одежде.

По информации местных СМИ, причиной нападения стало замечание, которое правоохранители сделали компании молодежи в супермаркете. Подростки решили отомстить. Один из участников снимал избиение на телефон.

Полицейскому Артуру Ерохину, которого до смерти избила компания юношей в Чернигове, нанесли более 20 ударов в голову.

Правоохранители доставили в отдел полиции шестерых молодых людей. Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, 3 октября следователи сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые - черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двум по 17 лет, а самому старшему – 18.

Отец одного из подозреваемых назвал свою версию трагедии. Впоследствии мать еще одного задержанного заявила, что полицейский был пьян, но якобы первым "полез" к подросткам.

Автор: Ирина Синельник