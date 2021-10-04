Следующие два месяца они проведут в СИЗО

Подозреваемым в избиении и убийстве полицейского в Чернигове суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.

Как сообщил спикер Черниговской прокуратуры Валерий Литовченко, соответствующие решения одобрил сегодня Деснянский районный суд г. Чернигова.

По словам Литовченко, мера пресечения избрана четырем задержанным, из которых трем несовершеннолетними - их подозревают в убийстве, а также 32-летнему черниговцу, который забрал сумку с вещами одного из потерпевших.

"Прокуратура просила суд о содержании подозреваемых под стражей, несмотря на жестокость преступления и его резонансность. Квалификация обвинения на сегодня - это умышленное убийство по предварительной информации группой лиц. Однако в дальнейшем возможна его переквалификация, в зависимости от участия каждого из подозреваемых в совершении преступления", - отметил он.

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Ранее стало известно, что в ночь на 2 октября возле одного из супермаркетов Чернигова группа молодых людей избила двух полицейских, находившихся в отпуске и в гражданской одежде.

В результате Савон оказался в больнице, а травмы 30-летнего капитана Артура Ерохина оказались несовместимыми с жизнью. У него остались жена и двое маленьких детей.

Читайте такжеУбийство полицейского в Чернигове: Артур Ерохин получил более 20 ударов в головуШестерых подозреваемых, в том числе нескольких несовершеннолетних, уже задержали.

Начато производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц), которое предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

По сведениям журналистов, причиной нападения на копов стало замечание, сделанное молодым людям в супермаркете.

Выживший полицейский, находится в удовлетворительном состоянии. Он в Черниговской областной больнице.

Автор: Ирина Синельник