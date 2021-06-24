Через месяц после покупки дома мужчина начал ремонт и наткнулся на металлический предмет, похожий на артснаряд.

Дом со взрывным сюрпризом - в Кривом Роге мужчина приобрел особняк, возведенный на боеприпасах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Через месяц после покупки дома мужчина начал ремонт и наткнулся на металлический предмет, похожий на артснаряд. Решил не экспериментировать с находкой и вызвал спасателей. Те выяснили - почва буквально напичкана боеприпасами времен Второй мировой войны.

За два дня они достали более трех десятков артиллерийских снарядов, отыскали их даже под фундаментом дома.

Взрывные находки вывезли на специальный полигон, где впоследствии и обезвредили.

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Автор: Денис Прядко