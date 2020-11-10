В Оболонском районе Киева школьник зарезал отца, защищаю свою мать и сестру.
Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на собственные источники.
Семейный конфликт произошел в начале первого ночи в арендованной квартире многоэтажного дома на улице Приозерной, возле Вербного озера. По информации источников, как 15-летний сын, так и 59-летний отец являются гражданами Азербайджана, в Украине находятся на законных основаниях. У мужчины был цветочный бизнес.
По предварительной информации, глава семьи начал угрожать жене и дочке оружием. Сын не выдержал, схватил кухонный нож и нанес отцу более тридцати ударов в шею. Когда сын осознал, что отец мертв, то сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.
Приехавшие на место преступления правоохранители обнаружили в квартире оружие главы семьи – устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей (официально зарегистрировано, разрешение есть). Пистолет лежал рядом с телом мужчины.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1. ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Подростка задержали.
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