По данным СМИ, как 15-летний сын, так и 59-летний отец являются гражданами Азербайджана.

В Оболонском районе Киева школьник зарезал отца, защищаю свою мать и сестру.

Об этом сообщает Obozrevatel, ссылаясь на собственные источники.

Семейный конфликт произошел в начале первого ночи в арендованной квартире многоэтажного дома на улице Приозерной, возле Вербного озера. По информации источников, как 15-летний сын, так и 59-летний отец являются гражданами Азербайджана, в Украине находятся на законных основаниях. У мужчины был цветочный бизнес.

По предварительной информации, глава семьи начал угрожать жене и дочке оружием. Сын не выдержал, схватил кухонный нож и нанес отцу более тридцати ударов в шею. Когда сын осознал, что отец мертв, то сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем.

Приехавшие на место преступления правоохранители обнаружили в квартире оружие главы семьи – устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей (официально зарегистрировано, разрешение есть). Пистолет лежал рядом с телом мужчины.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1. ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Подростка задержали.

Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко