Изменения не касаются женщин-депутатов, которые получают зарплату в органах местного самоуправления.

Женщины, которые являются депутатами местных советов, смогут беспрепятственно пересекать государственную границу. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

"Сегодня правительство приняло решение, которое касается женщин-депутатов местных советов, работающих на общественных началах: теперь они смогут беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения", - написала она.

Свириденко напомнила, что раньше даже в законный отпуск они не могли выехать, чтобы увидеть родных или привезти помощь для наших военных. По ее словам, это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых складывать мандат.

"Новое решение устраняет эти барьеры. Мы хотим, чтобы женщины-депутаты оставались активными и продолжали развивать свои общины", - отметила премьер-министр.

При этом сказано, что изменения касаются женщин-депутатов всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко обнародовал в своем Telegram-канале разъяснение об условиях пересечения государственной границы женщинами-депутатами местных советов во время военного положения.

"Депутат местного (сельского, поселкового, городского, районного в городах, районного, областного) совета - это неоплачиваемая деятельность. Поэтому законодательство не запрещает работать на других работах, в том числе не связанных с органами местного самоуправления", - написал Клименко.

По его словам, если депутат местного совета учитель или врач, она может пересекать границу, но если депутат работает в органах местного самоуправления и, соответственно, получает зарплату из местного бюджета – то выезд за границу по-прежнему возможен исключительно в пределах служебной командировки.

Также, согласно принятому 27 августа постановлению, органы местного самоуправления в трехдневный срок должны подать в Государственную пограничную службу Украины обновленные списки лиц, которые определены в пункте 2-14 Правительственного постановления № 57 ("Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины") и могут пересекать границу.

"В дальнейшем, во время кадровых изменений такая информация должна подаваться в ГНСУ не позднее следующего дня после принятия соответствующего решения", - отметил Клименко.

Мужчинам до 22 лет разрешили выезжать за границу

Как сообщал УНИАН, согласно решению правительства теперь мужчины в возрасте до 22 лет могут выезжать за границу. По информации ГПСУ, кроме загранпаспорта, они также должны будут иметь и военно-учетный документ.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что соответствующие изменения еще не опубликованы. Когда же они будут обнародованы и вступят в силу, то пограничники начнут их применять при оформлении граждан на границе.

