На старте программа будет доступна для ВПЛ со статусом УБД и людей с инвалидностью вследствие войны.

Внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях, смогут получить помощь от государства в размере до 2 миллионов гривень на одного человека или семью.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram

"На старте программа будет доступна для ВПЛ, которые имеют статус УБД и людей, получивших инвалидность вследствие войны. Подать заявку на получение жилищного ваучера можно будет через "Дию", а впоследствии - в ЦНАПах или у нотариусов", - сообщила премьер.

Свириденко отметила, что программа заработает через два месяца после опубликования постановления.

В июне Кабинет министров принял решение о выделении еще 3,5 миллиарда гривен на программу "еВидновлення". За эти средства будет выдано еще более 2 тысяч жилищных сертификатов на приобретение нового жилья, а также профинансировано восстановление домов на собственном земельном участке для сотен семей

Ранее УНИАН писал о необходимости внесения жилья в государственный реестр прав на недвижимое имущество. Внесение информации о своем праве собственности, которое было приобретено до 2013 года является крайне важным, поскольку влияет на процесс получения административных и государственных услуг, в частности по программе "еВидновлення" и является препятствием для проведения мошеннических действий с имуществом.

