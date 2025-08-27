Российские войска атаковали обогатительную фабрику компании ДТЭК в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"26 августа, Россия осуществила очередную террористическую атаку на украинскую энергетику. Была обстреляна обогатительная фабрика ДТЭК Энерго. В результате атаки было разрушено здание предприятия, существенно повреждено технологическое оборудование, произошло возгорание", - говорится в нем.

Отмечается, что в результате обстрела работники фабрики не пострадали.

Видео дня

В то же время из-за приближения линии фронта и роста угрозы жизни сотрудников, компания была вынуждена приостановить его работу. Производственные процессы были законсервированы для возобновления работы после стабилизации обстановки безопасности, люди (кроме дежурного персонала) - обеспечены работой на других предприятиях компании.

Ранее в результате вражеской атаки по украинской энергетической инфраструктуре погиб шахтер компании ДТЭК.