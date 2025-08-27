Актер погиб на фронте в июне.

Вдова украинского актера и военного Юрия Филипенко, блогер и ведущая Екатерина Мотрич поделилась новыми трогательными воспоминаниями о муже.

В эфире шоу "Ебаут" она рассказала о том, что написала ему в последнем сообщении, а также вспомнила, какая у них с Юрием была традиция перед его выездами на задания.

По ее словам, они каждый раз созванивались и делали фото. При этом Фелипенко обязательно спрашивал у Кати, волнуется ли она. Но его последний выезд был исключением.

"Он не спросил, волнуюсь ли я. А я волновалась и не спросила, волнуется ли он. Я не чувствовала, что что-то произойдет, просто волновалась", - призналась Мотрич.

Также она поделилась, что написала ему в последнем сообщении, на которое он не ответил:

"Благодарила за все. Обещала, что буду держаться. Писала слова извинения за некоторые вещи, которые не произошли. Писала, что вылечу Пабло (их кот - УНИАН). Писала, что отращу волосы. Я писала все слова любви".

Напомним, о том, что на войне погиб украинский актер Юрий Фелипенко, стало известно 15 июня.

