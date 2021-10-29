Также полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

В Чернигове суд отправил под ночной домашний арест двух патрульных полицейских, которые во время избиение молодыми людьми их коллег не оказали им помощь, что в дальнейшем привело к смерти одного и травмированию другого.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно информации, сегодня Деснянский районный суд Чернигова поддержал позицию прокурора и избрал для двух сотрудников управления патрульной полиции в Черниговской области меру пресечения в виде ночного домашнего ареста на 60 суток. Их подозревают в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, повлекшем его смерть (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Полицейские также отстранены от исполнения служебных обязанностей.

По данным следствия, полицейские управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября во время патрулирования ул. Независимости в Чернигове обнаружили группу людей, у которых был конфликт с двумя мужчинами – полицейскими, которые на тот момент находились в отпуске.

Читайте такжеУбийство полицейского в Чернигове: Артур Ерохин получил более 20 ударов в голову"Однако правоохранители не пресекли выявленное правонарушение, а покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, которые, учитывая количество нападавших, находились в угрожающем для жизни состоянии", - уточнили в областной прокуратуре.

Адвокат подозреваемых патрульных полицейских объяснил журналистам, почему они покинули место происшествия. По его словам, по оценке патрульных, на полицейском не было видимых повреждений и стороны конфликта будто не имели намерений его продолжать.

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Ночью 2 октября на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения двум полицейским. В результате один из них погиб, другого госпитализировали. Оба полицейские находились в отпуске и были в гражданской одежде.

По данному факту открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 186 (грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Также открыто производство по незаконченное покушение на убийство двух лиц, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители задержали шестерых молодых людей. Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые – черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двоим по 17 лет, а самому старшему – 18. Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из потерпевших.

4 октября Деснянский районный суд Чернигова назначил всем подозреваемым меру пресечения – 2 месяца содержания в СИЗО.

Также открыто производство и против полицейских, которые проявили бездействие и оставили своих коллег в угрожающей ситуации. Руководство управления патрульной полиции в Черниговской области отстранено от выполнения своих обязанностей.

Автор: Ирина Синельник