Прокуратура сообщила о подозрении двум правоохранителям.

В Чернигове будут судить двух полицейских, которые оставили коллег без помощи, и это привело к убийству одного из них компанией подростков.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь областной прокуратуры Валерий Литовченко, двум сотрудникам управления патрульной полиции в Черниговской области сообщено о подозрении в заведомом оставлении без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии, повлекшее ее смерть (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, полицейские управления патрульной полиции в Черниговской области в ночь на 2 октября во время патрулирования ул. Независимости в Чернигове обнаружили группу людей, у которых был конфликт с двумя мужчинами – полицейскими, которые на тот момент находились в отпуске, а потому – в гражданской одежде.

"Однако правоохранители не пресекли выявленное правонарушение, а покинули место происшествия, оставив без помощи двух полицейских, которые, учитывая количество нападавших, находились в угрожающем для жизни состоянии. После этого избиение потерпевших продолжилось, в результате чего один из них скончался на месте происшествия, а другой попал в больницу", - уточнил Литовченко.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.

Убийство копа в Чернигове - детали

Как сообщал УНИАН, ночью 2 октября на улице Независимости в Чернигове группа молодых людей нанесла телесные повреждения двум полицейским. В результате один из них погиб, другой доставлен в больницу.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 186 (Грабеж, соединенный с насилием, или по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Также открыто производство по незаконченное покушение на убийство двух лиц, по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители доставили в районный отдел полиции шестерых молодых людей. Четырем из них, которые непосредственно наносили телесные повреждения полицейским, сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Подозреваемые – черниговцы, самому младшему из них 16 лет, еще двоим по 17 лет, а самому старшему – 18. Также полиция сообщила о подозрении в совершении грабежа 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из потерпевших.

Суд назначил всем подозреваемым меру пресечения-2 месяца содержания в СИЗО.

Автор: Ирина Синельник