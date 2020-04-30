Соседи и родной дядя убитой под Харьковом девочки рассказали о ее матери (видео, фото)

Семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает дядя, всегда хорошо выглядела.

Дядя девочки из-под Харькова, которой родная мать отрезала голову, рассказал об отношениях в семье и о том, как жили женщина и ее покойная дочь.

На Telegram-канале "Харьков 1654" появился видеоролик, на котором мужчина дает показания полиции.

По его словам, семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает дядя, всегда хорошо выглядела.

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Невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове. При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.

Оказалось, что голова, которая была в пакете, принадлежит ее дочери-подростку Кристине. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.

Личность женщины, которую задержали в Харькове с отрезанной головой несовершеннолетней дочери, уже установлена. Ею оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Янова.

Соседи говорят, что семья жила бедно, но девочка была нормальная, ухоженная. В то, что произошло не могут поверить. Как говорят в полиции, задержанная была в трезвом состоянии, не под наркотиками. По всей улице видны следы крови.

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