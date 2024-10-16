Сейчас правоохранители установили личности всех участников инцидента.

В Закарпатской области правоохранители зафиксировали второе за четыре дня нападение женщин на автомобиль военных. Сейчас полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщила пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Анна Дан в комментарии "Укринформу".

"Полиция зафиксировала факт нападения женщин на автомобиль военных при въезде в село на Береговщине. На место выезжала группа полицейских, по данному факту открыли два уголовных производства", - отметила она.

По ее словам, первое производство касается ст. 296 УКУ (хулиганство), второе - по ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ).

Сейчас правоохранители установили личности всех людей, которые были причастны к инциденту, продолжается досудебное расследование.

В то же время журналист Виталий Глагола сообщил, что женщины были недовольны работой ТЦК и СП, поэтому перекрыли дорогу, напали на одного из сотрудников военкомата и пытались перевернуть их автомобиль.

Другие инциденты на Закарпатье

Как писал УНИАН, в поселке Кривая, что в Закарпатской области, женщины не давали проехать автомобилю Государственной пограничной службы. Соответствующее видео появилось в соцсетях. По словам пресс-секретаря ГУ Нацполиции в Закарпатской области Анны Дан, на место конфилкта между местными жителями и пограничниками выезжали правоохранители.

Также сообщалось, что на Закарпатье мужчина умер не от избиения работниками ТЦК, а от инфаркта. В военкомате рассказали, что 28 августа военнообязанный во время распития алкогольных напитков со своей сожительницей избил ее, после чего женщина обратились в полицию.

Как оказалось, мужчина подлежит военному призыву, поэтому его направили в учебный центр, однако 1 сентября по дороге к нему мобилизованный пожаловался на ухудшение самочувствия. Ему вызвали "скорую" и доставили в больницу, где 4 сентября он умер.

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