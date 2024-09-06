Военнообязанный на Закарпатье умер не от избиения работниками ТЦК, а в результате инфаркта. Так в Закарпатском ОТЦК и СП отреагировали на заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в котором говорится о смерти военнообязанного якобы от избиения военкомами.
По информации ТЦК, 28 августа указанный мужчина во время распития алкогольных напитков со своей сожительницей избил ее. Женщина обратилась к правоохранителям. После проведенных соответствующих законных процедур мужчину доставили в Мукачевский РТЦК и СП для проверки военно-учетных данных, в ходе чего было установлено, что он подлежит призыву на военную службу по мобилизации.
После прохождения военной врачебной комиссии, его направили в учебный центр. 1 сентября по дороге к нему мобилизованный пожаловался на ухудшение самочувствия. Ему вызвали "скорую" и доставили в больницу, где 4 сентября мужчина умер.
"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате естественного заболевания (ишемический инфаркт левого полушария головного мозга) и не связана с травматическими событиями", - говорится в сообщении.
В ТЦК добавили, что его руководство провело встречу с представителем уполномоченного в Закарпатской области и предоставило всю необходимую информацию относительно инцидента.
Смерть мобилизованного на Закарпатье - детали
5 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что к его представителю в Закарпатской области обратилась женщина, заявив о незаконном задержании работниками ТЦК и СП ее отца и избиении, что привело к его смерти.
Лубинец отметил, что направил запрос к генеральному прокурору с целью выяснения всех обстоятельств дела.
Он добавил, что сведения об этом событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).
Кроме того, по его информации, на Закарпатье возросло количество обращений относительно неправомерных действий представителей ТЦК.