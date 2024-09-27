Правоохранители начали уголовное производство в отношении военного по статье о легком телесном повреждении, а в отношении работника НБУ - угроза убийством.

В Киеве на парковке произошел конфликт между менеджером Нацбанка и военнослужащим. Последний заявил, что банкир едва не сбил его и угрожал оружием, зато сам чиновник эти слова отрицает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах и пресс-службу Нацполиции. Согласно информации правоохранителей, конфликт произошел вчера около 22:00. Водитель автомобиля Lexus в нетрезвом состоянии перегородил водителю Audi дорогу, между мужчинами возник конфликт.

Как сообщается, за рулем Lexus был руководитель Управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш, а водитель Audi - военный (в сети пишут, что это белорусский доброволец Андрей Трацевский). Поляруш угрожал военному наградным оружием (зато сам банкир это отрицает). Военный в ответ на действия чиновника распылил газовый баллончик. Неподалеку от места была полиция, поэтому участников конфликта разняли.

Издание пишет, что на работника Нацбанка составили админпротокол по ст. 130 КУоАП ("управление автотранспортом в состоянии опьянения"). Он отказался пройти тест на предмет алкогольного опьянения. Оружие, которое находилось у чиновника в машине, изъяли. Правоохранители начали уголовное производство в отношении военного по ст. 125 Уголовного кодекса ("умышленное легкое телесное повреждение"), а в отношении работника НБУ по ст. 129 Уголовного кодекса ("угроза убийством").

Нападения на военных

В Ивано-Франковске в этом месяце трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения избили 40-летнего военнослужащего. В результате нападения у него были диагностированы ушибы головы и тела. Полицейские установили личности правонарушителей - это трое жителей Ивано-Франковской территориальной общины 26, 21 и 17 лет. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Свою вину фигуранты признали, им грозит до четырех лет лишения свободы.

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