Согласно сообщению ТЦК, сейчас решается вопрос привлечения мужчины к ответственности.

В Днепропетровском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки отреагировали на скандал вокруг высказываний местного бизнесмена.

На странице ТЦК в социальной сети Facebook сообщается, что сейчас действиям гендиректора Steko Сергея Положая дают правовую оценку. Кроме того, решается вопрос привлечения мужчины к ответственности. В центре назвали его поведение позорным и противоправным:

"Гражданин Положай на своих страницах в соцсетях лично сообщил, что не имеет документов о бронировании на время мобилизации. В то же время он хвастается своим пренебрежительным отношением не только к воинскому долгу, но и к военнослужащим. И не стесняется при этом использовать ненормативную лексику".

Конфликт с ТЦК в Днепре

Напомним, ранее в сети распространили видео, на котором мужчина нецензурно ругается в сторону сотрудника Территориального центра комплектования и соцподдержки.

Впоследствии стало известно, что речь идет о гендиректоре компании по производству металлопластиковых окон Steko. Он сказал, что во время проверки документов показал военный билет с обновленными данными и продленную до 1 ноября повестку, однако его пригласили проехать в ТЦК.

Также Положай опубликовал в сети пост, в котором сказал, что представителей ТЦК "надо бить".

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