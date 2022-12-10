Силовиков с опознавательными знаками СБУ видели очевидцы.

Утром субботы, 10 декабря, Служба безопасности Украины наведалась с обысками в харьковские храмы Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщает "Суспильне Харьков" на территории нескольких храмов работают люди с опознавательными знаками Службы безопасности Украины. В частности, силовиков заметили на территории Свято-Покровского мужского монастыря в центре Харькова.

Спикер областного управления СБУ Владислав Абдула подтвердил проведение обысков, но подробные комментарии анонсировал после завершения следственных действий.

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Обыски храмов УПЦ МП - главные новости

С 22 ноября сотрудники СБУ проводят контрразведывательные мероприятия в культовых сооружениях на территориях монастырей и епархий УПЦ.

1 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно предотвращения деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния в России религиозных организаций.

Вчера, 9 декабря, стало известно, что сообщено о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата, который осуществлял антиукраинскую деятельность.

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