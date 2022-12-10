СБУ обыскивает харьковские храмы УПЦ МП / Суспильне

Утром субботы, 10 декабря, Служба безопасности Украины наведалась с обысками в харьковские храмы Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщает "Суспильне Харьков" на территории нескольких храмов работают люди с опознавательными знаками Службы безопасности Украины. В частности, силовиков заметили на территории Свято-Покровского мужского монастыря в центре Харькова.

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Кадры с места событий / t.me/voynareal

Спикер областного управления СБУ Владислав Абдула подтвердил проведение обысков, но подробные комментарии анонсировал после завершения следственных действий. 

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Обыски храмов УПЦ МП - главные новости

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Вчера, 9 декабря, стало известно, что сообщено о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии Украинской православной церкви Московского патриархата, который осуществлял антиукраинскую деятельность.

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