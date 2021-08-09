После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен на рассмотрение в Дарницкий районный суд города Киева.

Досудебное расследование по делу о взрыве в жилом доме на Позняках в Киеве, который произошел 21 июня 2020 года, завершено.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец на странице в Facebook.

"Взрыв в жилом доме на Позняках. При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры досудебное расследование в этом уголовном производстве завершено", - сообщила она.

По словам Максимец, сегодня, 9 августа, по поручению прокурора материалы уголовного производства открыты для ознакомления.

Согласно материалам следствия, взрыв газа, приведший к обвалу конструкций десятиэтажного дома, гибели пятерых человек и травмированию троих, произошел из-за нарушения служебными лицами АО "Киевгаз" ряда нормативно-правовых актов.

"Опираясь на выводы сложных судебных экспертиз следователям удалось установить круг лиц, действия которых находятся в причинно-следственной связи с наступлением тяжелых последствий", - отметила она, добавив, что речь идет о служебных лицах, которые непосредственно причастны к некачественной разработке, согласованию и утверждению технологической инструкции, в соответствии с которой вместо снятого счетчика газа в доме была установлена технологическая перемычка.

По мнению экспертов, указанные нарушения и стали причиной взрыва газа.

После ознакомления с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен на рассмотрение в Дарницкий районный суд города Киева.

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В результате взрыва 21 июня 2020 года в десятиэтажном жилом доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, был разрушен четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи одного из подъездов.

Погибли пять человек. Без жилья остались 125 человек.

Пострадавшие заявляли, что накануне трагедии ощущали запах газа в дома после того, как специалисты компании "Киевгаз" проводили поверку счетчиков.

Автор: Константин Гончаров