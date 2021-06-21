Взрыв в прошлом году унес жизни пятерых человек.

Год назад на столичных Позняках произошел взрыв в многоэтажке. Тогда погибли пять человек, 40 семей остались без собственного жилья. Новое до сих пор получили не все.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В годовщину трагедии жители демонтированной секции дома собрались возле него. Они рассказывают, что за год умерли трое их соседей, не дождавшись приговоров и нового жилья.

В Дарницкой райгосадминистрации заявили, что сертификаты на новое жилье выдали всем 40 семьям, средства на ремонт и мебель - двадцати восьми. Когда получат деньги остальные люди - неизвестно. Сначала они должны выполнить бюрократические условия.

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"Нам выставлено устное требование о том, что мы должны сняться с места регистрации и отказаться от недвижимости. Не все могут сняться с места регистрации места жительства", - говорит одна из женщин, кто остается без жилья.

Новые квартиры выделили в трех жилых комплексах в разных районах Киева. Большинство из них не имеют подведенных коммуникаций. Семь семей свое жилье до сих пор видели только на бумаге - сертификате.

В память о погибших возле дома высадили деревья - три дуба и две липы. И к месту, где раньше уже замуровали ключи от разрушенных жилищ, сносят цветы. "Дорогие соседи наши, почивайте с Богом", - вспоминают погибших люди.

Ранее в деле о взрыве на Позняках подозрение получили пятеро работников "Киевгаза".

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Автор: Юрий Годован