Сведения о злоумышленнике внесут в "реестр педофилов".

В Одессе мужчина приговорен к 5 годам тюрьмы за развращение 6-летней девочки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, преступление было совершено в Суворовском районе города в августе текущего года.

"Прокурорами доказано, что 33-летний мужчина путем обмана заманил ребенка в безлюдное место и совершил в отношении него развратные действия", - рассказали в прокуратуре.

Суд признал жителя Одессы виновным в развращении 6-летней девочки (ч. 2 ст. 156 УК Украины) и приговорил к 5 годам лишения свободы. В суде обвиняемый признал свою вину полностью.

Читайте такжеТюрьма и реестр педофилов: жителя Одесской области осудили за развращение 4-летнего ребенкаСведения о нем будут включены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, фигурант ранее был судим по ряду статей УК. Этим летом на улице он увидел ребенка, который находился без присмотра родителей, подошел к нему и предложил пойти с ним, пообещав что-то купить.

Потом отвел в безлюдное место (территория между жилыми домами в районе улицы Мациевской), где обнажил половой орган и заставил девочку взять его в руки для мастурбации. Также злоумышленник касался руками половых органов ребенка.

"Реестр педофилов" в Украине

В декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон, дополняющий Уголовно-исполнительный кодекс статьей "Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего".

Это автоматизированная электронная база данных о лицах, совершивших насилие над детьми. Также в ней содержится информация о тех людях, судимость которых за такие преступления снята или погашена.

В январе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон, а в четверг, 16 января, документ вступил в силу. По состоянию на конец октября в список уже попал 171 человек, совершивший сексуальные преступления против несовершеннолетних.

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Автор: Лариса Козовая