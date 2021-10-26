В список попал уже 171 человек, совершивший сексуальные преступления против несовершеннолетних.

В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов.

Как сообщает сайт Министерства юстиции Украины, об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Она отметила, что пока реестр работает в тестовом режиме, и по состоянию на сегодня в нем уже содержатся данные о 171 человеке, которые привлечены к ответственности и отбывают наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет реестр, изучая личные дела осужденных за аналогичные преступления, чтобы даже после отбытия наказания информация о них хранилась в этой базе данных. Сейчас реестр работает в тестовом режиме. Пользоваться полноценно таким реестром можно будет со временем.

Высоцкая отметила, что все европейские страны пошли таким путем. При создании и запуске реестра изучался опыт других государств - США, Канады, большинства европейских стран, в частности Норвегии, где функционирует одна из лучших "тюремных систем".

"Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения, или лечебные заведения, или других людей, которые работают с группами детских коллективов, от того, чтобы взять такого человека на работу", – подчеркнула замминистра.

Она добавила, что сейчас существует много нормативных преград по наполнению реестра. В частности, нельзя осужденное по определенной статье лицо внести в такой реестр, пока не будет постановления суда в отношении этого человека, в котором прямо будет предусмотрено внесение данных о таком лице в реестр.

Читайте такжеВ четверг вступит в силу закон о введении Единого реестра педофилов"Это - определенная защита прав человека. Абсолютно цивилизованный шаг. Но он несколько усложняет реализацию данного проекта", – сказала Высоцкая.

Она отметила, что в целом у суда обычно нет оснований не принять соответствующее решение, если у человека была судимость по статьям, которые связаны с половой свободой малолетних.

Напомним, что закон о реестре педофилов был подписан президентом Владимиром Зеленским в январе 2020 года. Те, кто попадут в реестр, будут обязаны сообщать полиции о перемене места жительства и работы.

Также закон предусматривает усиление уголовной ответственности за преступления, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия — вводится наказание в виде 10-15 лет тюрьмы.

Автор: Надя Пришляк