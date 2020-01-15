В четверг вступит в силу закон о введении Единого реестра педофилов

Документ опубликован сегодня, 15 января, в парламентской газете «Голос Украины».

В четверг, 16 января, вступит в силу закон о внесении изменений в некоторые законы (относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за подобные преступления (№0887).

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Документ опубликован сегодня, 15 января, в парламентской газете «Голос Украины». Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2019 года Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законы (относительно внедрения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего и усиление ответственности за подобные преступления (№0887), 13 января его подписал президент.

Законом Уголовно-исполнительный кодекс Украины дополняется статьей «Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица».

Определяется, что это автоматизированная электронная база данных создана для обеспечения сбора, хранения, защиты, учета, поиска, обобщения данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица, в том числе лиц, судимость которых за такие преступления снята или погашена в установленном законом порядке.

В реестр вносятся: сведения о фамилии, имени, отчестве осужденного, дате рождения, месте жительства или пребывания; о преступлении, за которое он был осужден; о виде уголовного наказания, которое к нему было применено; информация о фактически отбытом им наказания; а также о нарушении правил административного надзора.

Информация о лице вносится в реестр на основании обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу. В случае, если лицо совершило преступление против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего до создания реестра, информация о таком лице вносится в реестр на основании постановления суда по месту жительства такого лица или месту отбывания им наказания по ходатайству прокурора.

Информация о лице изымается из реестра в случае отмены обвинительного приговора или постановления суда.

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Пользователями реестра являются руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи и другие уполномоченные лица Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.

Право на получение информации о факте пребывания конкретного лица в реестре имеют, в частности, любое физическое лицо относительно информации о себе; сельские, поселковые и городские головы, руководители государственных администраций, других органов государственной власти и местного самоуправления - в отношении лиц, претендующих на занятие должности руководителя (заместителя руководителя) дошкольного учебного заведения, среднего учебного заведения, внешкольного учебного заведения, учреждения здравоохранения или другого учреждения и организации, обязанного осуществлять надзор за малолетними лицами или оказывать услуги медицинского, учебного и социального характера малолетним лицам, и относятся к их сфер и управления.

Законом также в Уголовном кодексе Украины, в частности, устанавливается, что изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

Министерство юстиции Украины в течение 3 месяцев со дня вступления в силу данного закона должно разработать положение о Едином реестре лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.