Зеленский узаконил реестр педофилов

Согласно закону, доступ к реестру получат только следователи и другие уполномоченные лица Нацполиции и Госбюро расследований.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 409-IX, который предусматривает создание Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего (реестр).

Об этом говорится на сайте парламента.

Так, указано, что 13 января документ «возвращен с подписью от президента».

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Согласно закону, доступ к реестру получат только следственные и иные уполномоченные лица Нацполиции и Госбюро расследований.

Впрочем, право на получение информации из реестра также будут иметь руководители учреждений образования, здравоохранения или других учреждений, осуществляющих надзор за детьми, оказывающие им медицинские, учебные и социальные услуги при найме человека на работу. Также доступ к реестру будут иметь руководители органов власти, местного самоуправления и лица, желающие проверить свое наличие в нем.

Люди, которых внесут в реестр, будут обязаны сообщать полиции о перемене места жительства и работы.

Также закон предусматривает усиление уголовной ответственности за преступления, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия — вводится наказание в виде 10-15 лет тюрьмы.

Этот законопроект в целом Верховная Рада приняла 19 декабря. Перед вторым чтением в парламенте отказались от норм о химической кастрации за изнасилование и развращение несовершеннолетних.