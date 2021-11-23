Обнаружить преступника помог школьный урок о противодействии насилию в семье.

Житель Мариуполя приговорен к 6 годам и 10 месяцам заключения за растление двух несовершеннолетних девочек в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Прокурорами в суде доказано, что с июня по декабрь 2017 года 46-летний мужчина во время визитов к своим племянницам, которые жили с родителями в общежитии, неоднократно совершал развратные действия сексуального характера с их 9-летней подружкой.

"Кроме того, летом того же года, обвиняемый повел своих племянниц и еще одну их подругу того же возраста к морю, где также совершил с девочкой развратные действия", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Кривом Роге подростки избили, изнасиловали и ограбили женщину посреди улицыОтмечается, что все пострадавшие были подружками и учились в одной школе. Во время урока на тему противодействия насилию в семье одна из девочек начала плакать, после чего учительница отвела ее к школьному психологу, где та обо всем рассказала.

Октябрьский районный суд Мариуполя признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении (ч. 2 ст. 156 УК Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 10 месяцев.

Как сообщал УНИАН, на Волыни 63-летний мужчина несколько раз изнасиловал 7-летнюю девочку. А в Индии 16-летнюю девушку изнасиловали 400 мужчин.

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Автор: Светлана Макринская