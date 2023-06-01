Местные говорят, что проблема с доступом к укрытию во время воздушной тревоги была регулярной.

Во время ночной атаки РФ по Киеву в Деснянском районе столицы погибли трое людей – две женщины и ребенок. Как стало известно, в момент гибели они пытались попасть в ближайшее укрытие, расположенное в поликлинике, и его двери были закрыты.

Местные жители рассказали "Суспільне", что не впервые не смогли попасть в укрытие. Они также говорят, что пытались решить проблему с закрытыми входами в укрытие, писали жалобы, но получили объяснение, что с бомбоубежищем все в порядке.

"Осенью было такое, зимой не помню. Это уже не первый раз, что закрыто. А охранник еще утверждал, что это решение администрации. Что администрация дала указание закрыть входы ... Я хочу спрятаться, почему мне закрыты двери, я хочу жить", — рассказала местная жительница.

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Очевидец "прилета" возле укрытия также утверждает, что охранник бомбоубежища был пьян, сам заперся внутри и отказался впустить женщин с детьми, которые стучались к нему.

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель местного медучреждения и глава района. Он проинформировал, что в поликлинику выехали специалисты департамента муниципальной безопасности, чтобы выяснить, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

"Все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты сегодня и безотлагательно", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" сообщила, что в медучреждении проводятся следственные действия.

"Прямо сейчас в медучреждении Деснянского района, в котором не открыли людям двери укрытия, проводятся следственные действия. Деснянской окружной прокуратурой уже внесены сведения в ЕРДР по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия", – сообщила она.

Глава МВД Игорь Клименко также сообщил, что полиция Киева уже начала уголовное производство по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Ракетная атака на Киев в ночь на 1 июня - что надо знать

В ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киеву, применив 10 ракет.

В результате атаки в Деснянском районе города погибли 11-летняя девочка и ее 34-летняя мать, 33-летняя женщина. Еще 12 человек были ранены.

Муж погибшей женщины рассказал, что его семья после объявления тревоги пришла к укрытию в поликлинике, но оно оказалось закрытым. Он побежал в другую часть дома, чтобы найти человека, который открыл бы укрытие, и именно в этот момент "прилетело".

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