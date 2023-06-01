Уже известно о 3 погибших и 10 пострадавших в результате обстрела.

Этой ночью российские оккупанты нанесли очередной дерзкий удар по столице, атаковав, в частности, детскую поликлинику. Удар врага унес жизни по меньшей мере трех и искалечил более десяти человек (среди погибших и пострадавших есть дети).

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что удары по столичному региону были нанесены с применением ракет типа "Искандер".

"Сегодня ночью противник снова применил ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киевской области. Предварительно, силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины 10 из 10 ракет были уничтожены", – говорится в утренней сводке Генштаба.

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Кроме этого, за прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается очень высокой", – отмечают в Генштабе.

Атака РФ на Киев 1 июня

Около 03:00 1 июня в Киеве и области была объявлена воздушная тревога.

Вскоре стало известно, что российские оккупанты нанесли удары по Киеву и области, предварительно - крылатыми и/или баллистическими ракетами.

В результате падения обломков ракет в нескольких районах города были зафиксированы разрушения, есть жертвы среди гражданского населения.

По состоянию на 07:15 утра известно о 3 погибших (из них один ребенок 10-11 лет), 10 травмированных (среди них один ребенок).

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