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Аваков рассказал о состоянии заложников в Луцке

16:49, 21 июля 2020
Происшествия
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В Луцке террорист захватил автобус с пассажирами / фото УНИАН

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Министр внутренних дел на коротком брифинге сообщил, что заложники находятся в "нормальном состоянии".

"Люди находятся в нормальном состоянии. Мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем разрешить ситуацию", - сказал Аваков.

Что произошло в Луцке 21 июля: как террорист захватил заложников в автобусе 

Как сообщал УНИАН, сегодня утром на Театральной площади в центре Луцка мужчина захватил рейсовый автобус пригородного сообщения «Берестечко - Красниловка» с около 20 пассажирами. Он сообщил, что автобус заминирован и у него при себе имеется автоматическое оружие и большое количество взрывчатки.

В области введен оперативный план «Заложник», СБУ введен план «Бумеранг». Со злоумышленником ведутся переговоры. Центр Луцка перекрыт полицией. 

Известно, что мужчина, который высказывал возмущение «существующей системой в Украине», отказался выходить и отпускать людей, а также открыл стрельбу в сторону правоохранителей. Затем выбросил из автобуса гранату, которая не сдетонировала. В автобусе повреждены два окна. Сведений о пострадавших пока нет. 

В полиции заявили, что требования злоумышленника не содержат никакой конкретики. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в Facebook, что подозреваемый в захвате автобуса с заложниками в Луцке -  45-летний дважды судимый гражданин Украины Максим Кривош.

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