Требования луцкого террориста не содержат ничего конкретного, это "набор фраз" - полиция (видео)

Сейчас правоохранители устанавливают личность преступника.

Правоохранители ведут переговоры с вооруженным мужчиной, который захватил автобус с заложниками в Луцке. Однако преступник на контакт не идет, а его требования не содержат никакой конкретики.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Волынской области, такое заявление сделал руководитель областного главка Юрий Крошко.

«Таких конкретных требований нет. Мы их изучили - это набор фраз, набор требований ко всем подряд. Ко всем правоохранительным органам, государственным органам», - отметил чиновник в общении с журналистами.

Сообщается, что сейчас правоохранители устанавливают личность террориста.

Захват автобуса в Луцке

Напомним, сегодня на Театральной площади в Луцке неизвестный захватил автобус и забаррикадировался в нем. На месте происшествия были слышны выстрелы, а площадь оцеплена спецназом. В полиции сообщили, что у мужчины, который захватил автобус, есть оружие и взрывчатка. По имеющейся информации, в заложниках у террориста находятся около 20 человек.

Что известно о террористе из Луцка

Правоохранителям преступник представился как «Максим Плохой». Перед нападением он записал видео и выложил его в сети. Мужчина заявил, что "государство – это первый террорист".

Теперь он требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, а также украинские олигархи записали и выложили на своих страницах в соцсетях и в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе. Также должен записать видеообращение президент Владимир Зеленский.

Полиция ведет переговоры с преступником. Мужчина высказывал возмущение существующей системой, отказался выходить и отпускать людей, а также стрелял в сторону правоохранителей.

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